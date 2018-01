Elisoccorso. Cappellacci (Fi) ad Arru: “Spieghi perché ha scelto modello più costoso e meno efficiente”

"Sulla convenzione con i Vigili del Fuoco non ha nulla da dire?"

Di: Redazione

“Sia meno ridicolo, perché governa da quattro anni e abbiamo visto i risultati. Spieghi ai sardi perché ha sostituito il nostro modello con uno più costoso e che copre meno territorio”.

Così Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia replica alle dichiarazioni dell’assessore alla Sanità.

“Spieghi anche, anziché svicolare, perché oggi non esiste uno straccio di proroga del servizio di elisoccorso con i Vigili del Fuoco. Il resto è solo fuffa, ma ringrazio l’assessore per aver ricordato che il sottoscritto si è presentato democraticamente davanti ai sardi, che invece si domandano come lui possa essere diventato assessore, alla luce di un mandato, ormai agli sgoccioli, disastroso”.