Socio di un’azienda non dichiara ricavi per oltre 397 mila euro

Secondo le indagini, nella dichiarazione dei redditi non figurava una barca di grosse dimensioni

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate e a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno concluso un controllo nei confronti di un socio di una società di Quartu Sant’Elena operante nel settore della ristorazione.

L’azione dei finanzieri nasce da precedenti attività di verifica condotte nei confronti della società di cui il soggetto controllato era socio, conclusasi con la constatazione di ricavi sottratti a tassazione per 260 mila euro, evasione dell’Iva per 135 mila euro e ritenute previdenziali non operate per 250 mila euro.

Le verifiche hanno fatto emergere che il soggetto in questione aveva percepito fringe benefits consistenti nell’utilizzo a titolo personale di un bene della società, un natante da diporto di rilevanti dimensioni, concesso a titolo gratuito: tale circostanza viene comunque considerata un reddito, che in questo caso non era stato dichiarato.

Inoltre, alla luce della composizione a ristretta base azionaria della società, gli utili non dichiarati dalla impresa sono stati considerati occultamente distribuiti tra i soci.

Per il soggetto controllato è stata quindi constatata la mancata dichiarazione di 397.544 euro ricavi derivanti, per 371.710, da fringe benefits e per i restanti 25.834 dalla partecipazione all’impresa.