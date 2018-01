E' un 62enne di Erula l’operaio travolto e ucciso da un'auto sulla strada provinciale che da Perfugas conduce a Santa Maria Coghinas

L'uomo era giunto sul posto con altri due colleghi cantonieri per effettuare lavori di manutenzione a bordo strada

Di: Ansa

Si chiamava Nicola Franco Unida, di 62 anni di Erula, l'operaio travolto e ucciso stamane sulla strada provinciale che da Perfugas conduce a Santa Maria Coghinas, nel Sassarese.

Secondo i primi accertamenti, Unida, era appena sceso dal camion insieme ad altri due colleghi cantonieri della Provincia di Sassari per effettuare lavori di manutenzione a bordo strada quando è stato travolto dall'auto.

Il veicolo, una Fiat Panda, era guidato da un giovane di Chiaramonti. Sul posto i medici del 118 hanno tentato di rianimare Unida ma per lui non c'è stato nulla da fare. sul posto, per i rilievi di rito, i carabinieri della compagnia di Porto Torres.