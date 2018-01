Tragedia lungo la strada lungo la strada tra Santa Maria Coghinas e Perfugas: uomo travolto e ucciso da un'auto

La vittima è un operaio

Di: Redazione

È morto l'operaio travolto questa mattina sulla strada provinciale che da Perfugas porta a Santa Maria Coghinas.

L'uomo, del quale non sono state ancora rese note le generalità, stava lavorando a bordo strada per effettuare delle manutenzioni, probabilmente lo sfalcio dell'erba, quando è stato investito da un'auto.

Sul posto i medici del 118 hanno tentato di rianimare l'operaio ma non c'è stato nulla da fare. Mentre si attende il via libera del magistrato di turno per rimuovere il corpo dell'uomo, i carabinieri della compagnia di Porto Torres proseguono i rilievi di rito per capire cosa sia effettivamente accaduto.