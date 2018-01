Travolto dal treno: la vittima è un 20enne

Tragedia lungo la tratta Cagliari-Decimomannu

Di: Ansa

È stato identificato il giovane travolto e ucciso ieri pomeriggio da un treno lungo la tratta Cagliari-Decimomannu, tra i comuni di Assemini ed Elmas. È un 20enne gambiano da alcuni anni in Sardegna, il cui corpo è stato trasferito al Policlinico di Monserrato per l'autopsia. La Polizia ferroviaria sta lavorando per ricostruire nei dettagli la tragedia. L'ipotesi più avvalorata è quella di un incidente.

Il ragazzo, da quanto si è appreso, stava camminando accanto ai binari: avrebbe visto all'ultimo istante l'arrivo del treno, tentando di scansarsi, ma è stato investito e ucciso. La circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente alle 22.38, sette treni regionali hanno accumulato sino a 100 minuti di ritardo, altri due sono stati cancellati e dieci hanno subito limitazioni.