Fuoco in casa mentre dormono: paura per una coppia

Fiamme partite dalla cucina

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, intorno alle 3:45, un incendio è divampato in un’abitazione, dove all’interno dormiva una coppia. Le fiamme sono partite dalla cucina/soggiorno per poi svilupparsi su tutti i tre piani della casa di Vico Eleonora, nel centro abitato di Scano di Montiferro.

L’allarme è stato lanciato dalla stessa proprietaria, svegliata dal crepitio delle fiamme e dal fumo. Marito e moglie si sono allontanati dallo stabile in fiamme e hanno atteso l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Macomer e successivamente di Ghilarza. Dopo aver estinto l’incendio, il lavoro dei pompieri proseguirà questa mattina con un sopralluogo al fine di determinare le cause del rogo. Per ora, l'ipotesi è quella di un evento accidentale.