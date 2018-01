Tragedia a Badesi, muore centauro 19enne

L'incidente è avvenuto intorno all'1 lungo la strada provinciale 74 che dal mare porta al centro

Di: Ansa

Tragico incidente stradale durante la notte a Badesi, uno studente universitario Giovanni Maria Ugnutu, 19 anni di Badesi, ha perso la vita. L'incidente è avvenuto intorno all'1 lungo la strada provinciale 74 da da Badesi mare porta al centro.

Il giovane in sella a una moto Aprilia Rs 125 stava percorrendo la provinciale quando, per cause ancora non accertate, ha perso il controllo della due ruote. La moto dopo una violenta sbandata, è finita fuori strada andando a sbattere contro un paletto che delimita la carreggiata. Il centauro è stato sbalzato, finendo sull'asfalto.

Un automobilista che transitava nella zona ha subito fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato d'urgenza il ferito all'ospedale di Sassari.

Purtroppo, nonostante le cure dei medici, il cuore del giovane ha smesso di battere due ore dopo. I carabinieri della Compagnia di Tempio stanno ancora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.