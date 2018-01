Truffa a un'assicurazione, nei guai poliziotto sassarese

Un imputato tira in ballo l'assistente capo delle volanti Gianluca Serra

Di: Redazione Sardegna Live

Colpo di scena nell'inchiesta della Procura di Sassari relativa alla truffa all'assicurazione Groupama Spa risalente al 2013. L'assistente capo delle volanti della polizia di Sassari, Gianluca Serra, è stato tirato in ballo durante l'ultima udienza dal testimone chiave del processo, il 48enne sassarese Lorenzo Carboni, esperto in pratiche assicurative.

L'uomo, nel 2013, consegnò alla sua assicurazione una denuncia di sinistro stradale che apparve da subito sospetta. L'incidente, infatti, risaliva a due anni prima e nella dinamica del sinistro c'era qualcosa che non quadrava. Nonostante ciò, una relazione di polizia a firma di Gianluca Serra confermava il racconto di Carboni. L'assicurazione, così, dopo aver pagato avviò un'investigazione privata scoprendo la truffa. Da lì parti l'inchiesta per corruzione e peculato che coinvolse già altri poliziotti della sezione volanti.

Carboni, in udienza, ha raccontato nuovi dettagli tanto che il pm, nella mattinata del 19 gennaio, ha depositato davanti al giudice per l'udienza preliminare Michele Contini una modifica di imputazione per quanto riguarda la posizione di Serra. L'assistente capo sarebbe stato un procacciatore di affari in quest'ambito.

Per un altro indagato si procede separatamente, si tratta di Angelo Canu, liquidatore della società Groupama Spa, accusato di aver "promosso e organizzato la cooperazione nel reato delle altre persone".