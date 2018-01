Salvini a Cagliari il 24 per siglare il patto con Psd'Az

Alle politiche del 4 marzo i Quattro Mori, quindi, correranno con il simbolo del Carroccio

Di: Ansa

Il leader della Lega Matteo Salvini è atteso a Cagliari mercoledì 24 per sancire l'intesa elettorale con il Partito Sardo d'Azione. Secondo quanto appreso dall'ANSA l'accordo verrà presentato ufficialmente alle 11 in una conferenza stampa all'hotel Regina Margherita.

Alle politiche del 4 marzo i Quattro Mori, quindi, correranno con il simbolo del Carroccio. Una decisione che era già nell'aria da qualche giorno, dopo che il segretario nazionale del Partito sardo d'Azione, Christian Solinas, si era presentato ad un incontro pubblico organizzato a Cagliari dal governatore del Veneto Luca Zaia.

L'accordo con il Carroccio dovrebbe consentire ai sardisti di ritornare in Parlamento dopo 22 anni. Oltre a candidature in Sardegna in almeno due collegi uninominali (uno per la Camera e uno per il Senato) e nei tre proporzionali (almeno un capolista sardista), l'accordo prevede una riprotezione in Lombardia in un collegio proporzionale per il Senato con Solinas capolista.