Unione Europea delle Cooperative: Antonella Concas è la nuova presidente regionale

Oltre al presidente, l’assemblea ha eletto anche il nuovo Consiglio di amministrazione.

Di: Redazione Sardegna Live

Antonella Concas è la nuova presidente regionale di Uecoop (Unione Europea delle Cooperative). E’ stata eletta all’unanimità dall’assemblea regionale mercoledì mattina a Cagliari nella sede di Coldiretti Sardegna.

Presidente della cooperativa sociale Studio Multiprofessionale Insieme di Villacidro, Antonella Concas prende il posto di Vittorio Cadau di Acanthus di Olmedo, che ha presieduto l’associazione dalla sua fondazione nel 2015.

“Ringrazio le cooperative che hanno creduto in questo progetto – sono state le parole di congedo di Vittorio Cadau -. Abbiamo creato delle basi solide sulle quali adesso bisogna costruire le mura della casa di tutte le cooperative”.

Uecoop rappresenta in Italia 3700 cooperative, 210 delle quali in Sardegna che operano su tutti i settori di competenza ma in particolare quello agroalimentare, sociale, servizi e pesca.

All’assemblea hanno preso parte anche il coordinatore nazionale Vincenzo Sette, il regionale Marino Illotta ed il direttore regionale di Coldiretti Luca Saba.

Nel ringraziare l’assemblea per la fiducia e il Consiglio di amministrazione uscente, la neo presidente ha disegnato il metodo che seguirà: “lavoreremo per continuare ad aggregare le cooperative; è fondamentale fare rete, dialogare fra di noi”.

Oltre al presidente, l’assemblea ha eletto anche il nuovo Consiglio di amministrazione. Antonello Comina, Comunità il Seme di Santa Giusta, sarà anche il vice presidente; Liliana Serafino, cooperativa Forma la Mente di Sassari, Antonino Muroni, cooperativa Pescatori di santa Giusta e Priamo Picci dell’Arpos di Sanluri.