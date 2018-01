Sfondano il vetro di un'auto e rubano bancomat e documenti: due arresti

Il processo per direttissima è previsto nella mattinata odierna.

Di: Redazione Sardegna Live

Nella notte, intorno alle ore 2:30, i poliziotti della Squadra Volante, nel transitare in via Fontana Raminosa, hanno notato due noti pregiudicati che, alla vista degli agenti, hanno tentato di dileguarsi verso via Timavo.

I due sono stati però bloccati, identificati e accusati di furto aggravato. In manette sono finiti Edmondo Argiolas, 44enne cagliaritano, e Daniele Lombardo, 41enne di San Gavino Monreale. In particolare, nel corso della perquisizione personale, i poliziotti avrebbero trovato i due in possesso di una carta di identità e diverse tessere bancomat intestate a un’altra persona, uno scalpello in ferro, delle forbici da elettricista, una macchina fotografica e un paio di occhiali da sole. Tutta roba che sarebbe stata prelevata poco prima da un’auto. A seguito di un accurato controllo sulle autovetture parcheggiate, gli agenti in via Nebida hanno, infatti, notato una Mercedes Classe A con il vetro posteriore infranto.

Inoltre, in un parcheggio vicino, i poliziotti hanno anche trovato, occultato in una cassa di legno, il monitor dell’autoradio, documentazione bancaria intestata al proprietario dell’autovettura, due generatori di codici per operazioni bancarie, chiavi e telecomandi per antifurto di un bar.

Il proprietario della Mercedes ha riconosciuto tutti gli oggetti rinvenuti come di sua proprietà. Argiolas e Lombardo sono stati tratti in arresto e trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima previsto nella mattinata odierna.