Offerte di lavoro in Sardegna

Offerte di lavoro in Sardegna - aggiornate al 19 gennaio 2018

Di: Redazione Sardegna Live



OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 29/11/2017

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it

Il servizio è GRATUITO

AGRONOMO

ORISTANO - COOPERATIVA DEL SETTORE AGRICOLO RICERCA N. 1 TECNICO AGRONOMO.

REQUISITI:

- DOMICILIO NEI COMUNI APPARTENENTI AI CPI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

- INDISPENSABILI PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE NELLA MANSIONE RICHIESTA

- POSSESSO LAUREA IN SCIENZE AGRARIE

- POSSESSO OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROGRAMMA OFFICE

- PATENTE B.



AIUTO CUOCO

GIAVE - RISTORANTE IN PROVINCIA DI SS CERCA AIUTO CUOCO/ COMIS DI CUCINA (ETA' MAX 27 ANNI) : IL CANDIDATO DOVRA' ESSERE SERIO, DISPONIBILE, FLESSIBILE, ORDINATO E CON UN PROFONDO SENSO DELL'IGIENE; DESIDEROSO DI IMPARARE,

CON GRANDE PASSIONE E DEDIZIONE PER IL SUO LAVORO, POSSIBILMENTE NON FUMATORE NE' BEVITORE. E' GRADITO DIPLOMA DI SCUOLA ALBERGHIERA E POSSIBILITA' DI REFERENZE. DISPONIBILITA' DAL 01/08/2017



ORISTANO - RISTORANTE LA BRACE DI ORISTANO RICERCA 1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA E DI ETA' NON SUPERIORE A 35 ANNI.



NUORO - L'AZIENDA FAMILY FOOD SRL CON SEDE A NUORO RICERCA N. 1 INSERVIENTE DI CUCINA.

REQUISITI:

- ETÀ 18-40 ANNI

- DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE

- GRADITA ISCRIZIONE PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

CARATTERISTICHE PERSONALI: RISPETTO NORME IGIENICHE, BUONA EDUCAZIONE, PROPENSIONE ALL'ASCOLTO E ALLA COLLABORAZIONE

TIPOLOGIA D'INSERIMENTO PROPOSTA: DA VALUTARE, SI PRECISA CHE NON SI TRATTA DI UN TIROCINIO;

TEMPI DI INSERIMENTO: IMMEDIATI

SEDE DI SVOLGIMENTO: NUORO

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 16 GENNAIO 2018 ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00

INFORMAZIONI UTILI:

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE PRIVE DEI REQUISITI RICHIESTI.

AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE L'OFFERTA SI INTENDE ESTESA AD ENTRAMBI I SESSI, AI SENSI DELLE LEGGI 903/77 E 125/91, E AI SENSI DEI DECRETI LEGISLATIVI 215/03 E 216/03.

MODALITÀ DI CANDIDATURA:

AUTISTA

PALAU - CERCASI AUTISTA CON PATENTE C E CQC.



PROV.NU - CERCASI AUTISTA PATENTE C + CQC + PATENTINO ADR PER IL TRASPORTO MERCI PERICOLOSE.

BADANTE

SIAMANNA

PROV.OR - FAMIGLIA, COMPOSTA DA TRE PERSONE, RICERCA UNA PERSONA SERIA, RESPONSABILE, PREFERIBILMENTE LIBERA DA IMPEGNI FAMILIARI, DI COMPROVATA CAPACITÀ E ATTA ALLA CONVIVENZA SECONDO LE REGOLE DELLA CASA CHE LA ACCOGLIE, PER UN IMPEGNO IMMEDIATO. RICHIESTA ESPERIENZA E REFERENZE.

MANSIONI PREVISTE:

GESTIONE DELLA CASA, IN QUANTO A PULIZIA, PREPARAZIONE DEI PASTI E CURA DELLA BIANCHERIA;

PARTICOLARE ATTENZIONE PER UNA SIGNORA DI 86 ANNI NON PIÙ AUTOSUFFICIENTE.

SI OFFRE CONTRATTO REGOLARE, STANZA SINGOLA PROPRIA CON TV E WI-FI E PARCHEGGIO INTERNO.



MARRUBIU - CERCASI BADANTE, CON DISPONIBILITÀ IMMEDIATA, (SOLO DONNE CON ETÀ COMPRESA TRA I 40 E I 57 ANNI) PER ASSISTENZA AD ANZIANA DEAMBULANTE MA NON AUTOSUFFICIENTE (SI GARANTISCE AIUTO DA PARTE DI FAMILIARI). COMPRESE PULIZIA DELLA CASA E PREPARAZIONE PASTI; 24 ORA SU 24 VITTO E ALLOGGIO COMPRESI. IL COLLOQUIO VERRÀ SVOLTO ESCLUSIVAMENTE PRESSO L'ABITAZIONE IN CUI SI DOVRÀ SVOLGERE IL LAVORO, A MARRUBIU (OR). SI ACCETTANO SOLTANTO COLORO CHE HANNO I DOCUMENTI IN REGOLA PER STIPULA DI CONTRATTO E ASSICURAZIONE.



ORISTANO - CERCASI ASSISTENTE/BADANTE ETÀ 28/40 NON FUMATRICE PER ASSISTENZA DIURNA A DONNA ANZIANA SEMIAUTOSUFFICIENTE DEAMBULANTE COLLABORATIVA E TRANQUILLA. ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI CATEGORIAA TEMPO INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO 3 ORE GIORNALIERE ( DALLE 10.00 ALLE 13.00) PER 5 GG. SETT. DAL LUN. AL SAB. SI RICHIEDE MAX SERIETÀ, FLESSIBILITÀ NELLE MANSIONI, DISPONIBILITÀ ALLA PREPARAZIONE DEL PRANZO E A TENERE IN ORDINE GLI AMBIENTI E FAVORIRE LA SOCIALITÀ DELL'ASSISTITA PORTANDOLA ALL'OCCORRENZA AL DI FUORI DELLE MURA DOMESTICHE. SI PREFERISCONO CANDIDATI CHE POSSANO ALL'OCCORRENZA DISPORRE DI AUTOMOBILE. LUOGO DI LAVORO ORISTANO ZONA CENTRALE. RETRIBUZIONE DA CONCORDARE NEI DETTAGLI.



VALLEDORIA - CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA CON SEDE IN VIA PRINCIPESSA MARIA 62 A SASSARI RICERCA BADANTE CONVIVENTE.



BANCONIERE

SASSARI - FRAMA SRLS CERCA BANCONIERE PER BAR, ESPERTO/A E CON ETA' NON SUPERIORE A 29 ANNI.



ELMAS - CERCASI BANCONIERA CON COMPROVATA ESPERIENZA PER BAR RISTORANTE, PRATICA NEL SERVIZIO BAR,

ESPERTA IN CAFFETTERIA, COCKTAILS, PREPARAZIONE PANINI/TRAMEZZINI.

IN GRADO DI GESTIRE IL RAPPORTO CON LA CLIENTELA, CON SPICCATE DOTI AL LAVORO IN TEAM, DISPOSTA A TURNARE.

BELLA PRESENZA.

AUTOMUNITA.

CARPENTIERE

CAGLIARI - RANDSTAD SELEZIONA CARPENTIERE/MONTATORE DI TIPO INDUSTRIALE PER AZIENDA CLIENTE DI CAGLIARI. SI RICHIEDE ESPERIENZA NEL RUOLO (SALDATURA, SMERIGLIATURA, MONTAGGIO) E DISPONIBILITÀ IMMEDIATA.



COMMESSO

ORISTANO - LA DITTA GHYNE' SRLS CERCA UNA PERSONA DA INSERIRE NEL PUNTO VENDITA DI ORISTANO.

SI OFFRE INSERIMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI TIROCINIO FORMATIVO.

SI CHIEDE IL DIPLOMA DI MATURITA' SUPERIORE.



ORISTANO - PRIMARIA SOCIETÀ NEL CAMPO DEI PREZIOSI RICERCA ADDETTO/A ALLO SPORTELLO PER LA SEDE DI ORISTANO. SI RICHIEDE DIPLOMA AD INDIRIZZO TECNICO O TITOLO SUPERIORE, PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI COL PUBBLICO, BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SISTEMI INFORMATICI E DISPONIBILITÀ AL LAVORO SU TURNI. SI OFFRE CONTRATTO CCNL ORAFI INDUSTRIA, FULL TIME O PART TIME, IMPIEGATO 2 LIVELLO.



SAN TEODORO - CERCASI COMMESSA ETA' MINIMA 25 ANNI PER NEGOZIO DI OTTICA A OLBIA.

RICHIESTA BUONA PRESENZA, PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO COL PUBBLICO, ESPERIENZA NELLA VENDITA AL DETTAGLIO, CONOSCENZA INGLESE, DISPONIBILITÀ ALLE ESIGENZE DEL LAVORO ESTIVO/SERALE, MASSIMA PRECISIONE E SERIETÀ.

OFFRESI RETRIBUZIONE SINDACALE PERFETTAMENTE IN LINEA AL LAVORO PRESTATO.

POSSIBILITÀ DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO.

CERCASI PERSONE SERIE, CAPACI, MOTIVATE.



CAGLIARI - JAM DI GHIANI FRANCESCO NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO CERCA APPRENDISTA COMMESSA DA INSERIRE NEL PUNTO VENDITA SITO IN CAGLIARI ZONA IS MIRRIONIS

LA CANDIDATA IDEALE DEVE AVERE MASSIMO 24 ANNI E DEVE ESSERE IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI MATURITÀ.

CERCHIAMO RAGAZZE SERIE EDUCATE E VOLENTEROSE, ESPERIENZA NON NECESSARIA.

LA TIROCINANTE VERRÁ AFFIANCATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANSIONE RICHIESTE.

OFFRIAMO TIROCINIO FORMATIVO RETRIBUITO.



ELETTRICISTA

CAGLIARI - PER AZIENDA CLIENTE DEL SETTORE IMPIANTISTICA RICERCHIAMO DUE ELETTRICISTI ESPERTI NELLA LETTURA DI PROGETTI E SCHEMI, CHE SIANO IN GRADO DI SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN TOTALE AUTONOMIA.

SI RICHIEDE DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE E OTTIME CAPACITÀ DI LETTURA DEL DISEGNO TECNICO.

SI OFFRE CONTRATTO FULL TIME DI 1 MESE CON POSSIBILITÀ DI PROROGA.



ORISTANO - AZIENDA DEL SETTORE METALMECCANICO ARTIGIANO RICERCA N. 1 ELETTRICISTA.

REQUISITI:

- POSSESSO DI PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE NELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI, IMPIANTI TVCC/ALLARME, FOTOVOLTAICO;

- ETÀ MASSIMA DI 35 ANNI PER LA FRUIZIONE DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI

- CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE

- CONOSCENZA DELL'INGLESE A LIVELLO BASE

- POSSESSO PATENTE B E AUTOMUNITO

- DOMICILIO NEI COMUNI APPARTENENTI AI CPI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

GEOMETRA

AGLIENTU - CERCO GEOMETRA PROGETTISTA E DISEGNATORE EDILE CAD 2D E 3D, CONTABILITÀ LAVORI CON PRIMUS, PIANI DI SICUREZZA CON CERTUS, PI-MUS PONTEGGI CON CERTUS-N, CERTIFICAZIONE ENERGETICA, BUONA CONOSCENZA DEI MATERIALI PER L'EDILIZIA

IMPIEGATO

SASSARI - ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI SASSARI RICERCA PER UNA NOSTRA AZIENDA CLIENTE UN/A IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO.

LA PERSONA INSERITA SI OCCUPERÀ IN AUTONOMIA DELLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ (REGISTRAZIONE PRIMA NOTA, FATTURAZIONE, REDAZIONE DI SCRITTURE CONTABILI DI BASE E DEI RELATIVI REGISTRI), DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEI PAGAMENTI, DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI, DELLA STESURA DI DOCUMENTI CONTABILI IN COLLABORAZIONE CON IL CONSULENTE E DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO.

SARÀ INOLTRE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DI TRE RISORSE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI LOGISTICA.

E' NECESSARIO AVER MATURATO UN'ESPERIENZA PLURIENNALE COME RESPONSABILE AMMINISTRATIVO, POSSEDERE IL DIPLOMA DI RAGIONERIA E/O LA LAUREA IN DISCIPLINE ECONOMICHE.

COMPLETANO IL PROFILO LE OTTIME CAPACITÀ DI PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE, DI PROBLEM SOLVING E DI TEAM WORKING.

NECESSARIA L'OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE (EXCEL, WORD ECC.).



SASSARI - STUDIO COMMERCIALE IN SASSARI CERCA LAUREATO/A IN ECONOMIA (LAUREA MAGISTRALE) SERIAMENTE MOTIVATO/A PER TIROCINIO (FULL TIME).



SANTA TERESA DI GALLURA - OPENJOBMETIS SPA FILIALE DI SASSARI RICERCA PER IMPORTANTE CLIENTE, UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE.

SI RICHIEDE: DIPLOMA DI RAGIONIERE O EVENTUALE LAUREA IN ECONOMIA, PREFERIBILMENTE CON:

A) CONOSCENZA DELLA NORMATIVA SUL CONTENZIOSO/ACCERTAMENTI;

B) CONOSCENZA DELLA NORMATIVA DI CARATTERE FISCALE, E RELATIVI ADEMPIMENTI, DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI;

BUONA CAPACITÀ NELL'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI, FOGLI DI CALCOLO, DOCUMENTI DI TESTO, ELABORAZIONE DI REPORT GRAFICI, POSTA ELETTRONICA, ECC....

PREDISPOSIZIONE AD UN VELOCE APPRENDIMENTO E MOTIVAZIONE AD UNA CRESCITA PROFESSIONALE.

E' RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO.



PROV NU - OPENJOBMETIS SPA RICERCA PER IMPORTANTE CLIENTE UN ESPERTO IN GARE E APPALTI.

SI RICHIEDE:

1. LAUREA QUINQUENNALE IN AMBITO GIURIDICO O ECONOMICO;

2. ESPERIENZA DI LAVORO NEL SETTORE AMMINISTRATIVO, DI PROGRAMMAZIONE E NELLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DELLE GARE D'APPALTO.

3. STATO DI DISOCCUPAZIONE E PRONTA DISPONIBILITÀ ALL'IMPIEGO (ATTESTATO DI DISOCCUPAZIONE: L'INCARICO È INCOMPATIBILE CON ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE);

4. BUONA CONOSCENZA NELL'UTILIZZO DEI PRINCIPALI STRUMENTI INFORMATICI, IN PARTICOLARE DEL PACCHETTO OFFICE

5. POSSESSO DI PATENTE B E AUTOMUNITO

SARANNO INOLTRE CONSIDERATI PREFERENZIALI:

1. RESIDENZA IN ZONE LIMITROFE ALLA SEDE DI LAVORO

2. MAGGIORE ESPERIENZA NELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICERCA



NUORO - SOCIETÀ DI SERVIZI RICERCA IMPIEGATO/A.

CERCHIAMO UN COLLABORATORE IN GRADO DI GESTIRE LE TEMATICHE DI CARATTERE

GENERALE RELATIVE ALLO STUDIO, CON UNA BUONA PADRONANZA NELL'AMBITO DELLA

CONTABILITÀ, ESPERIENZA NELLA REDAZIONE DEI DICHIARATIVI FISCALI E BILANCI ED

BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PRATICHE SUAP E CAMERA DI COMMERCIO.

GRADITO L'USO DEL PROGRAMMA PROFIS SQL ED ESPERIENZA DOCUMENTATA NEL SETTORE ALMENO TRIENNALE.

NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE CURRICULUM PRIVI DI TALI REQUISITI.

LA RISORSA VERRÀ INQUADRATA COME DIPENDENTE IN STUDIO COMMERCIALE OPERANTE A NUORO.



CAGLIARI - MANPOWER RICERCA PER IMPORTANTE AZIENDA CLIENTE DEL SETTORE PRODUTTIVO UN/A CONTABILE D'AZIENDA.

SEDE DI LAVORO: CAGLIARI

SI OFFRE INIZIALE CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE FULL TIME CON POSSIBILITÀ DI ASSUNZIONE DIRETTA.

RETRIBUZIONE LORDA MENSILE :1480 EURO CIRCA.

LA FIGURA RICHIESTA È IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

- LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

- ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA CONTABILITÀ AZIENDALE E DI MAGAZZINO

- OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE E DEI PRINCIPALI SOFTWARE: WORD, EXCEL, PASSEPARTOUT-MEXAL. COMPLETANO IL PROFILO:

- OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E PROBLEM SOLVING

- PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO CON IL PUBBLICO E CON I CLIENTI

- PROFESSIONALITÀ, SERITÀ E PRECISIONE.

E' GRADITA DISPONIBILITÀ A RICOPRIRE FUNZIONI COMMERCIALI DI MAGAZZINO.

MECCANICO

CANNIGIONE - ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI SASSARI RICERCA PER UNA NOSTRA AZIENDA CLIENTE DEL SETTORE AUTOMOTIVE UN CAPO OFFICINA AUTO.

LA RISORSA SI OCCUPERÀ DI ORGANIZZARE, COORDINARE E SUPERVISIONARE L'ATTIVITÀ DELL'OFFICINA.

FORNIRÀ INOLTRE, SE NECESSARIO, UN SUPPORTO TECNICO INTERVENENDO OPERATIVAMENTE IN PRIMA PERSONA E VERIFICANDO COSTANTEMENTE CHE IL LAVORO VENGA SVOLTO IN MANIERA CORRETTA.

E' NECESSARIO AVER MATURATO UNA PLURIENNALE ESPERIENZA PREGRESSA NEL MEDESIMO RUOLO.

COMPLETANO IL PROFILO LE OTTIME CAPACITÀ DI PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, LE CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E IL PROBLEM SOLVING.

L'INSERIMENTO È PREVISTO PER IL MESE DI MAGGIO 2018.





DOLIANOVA - A.R.TECHNOLOGY, CON SEDE A DOLIANOVA È UNA REALTÀ CON OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA E CONOSCENZA NEL MERCATO DEGLI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE POMPE SOMMERSE, CON UN PUNTO VENDITA PER L'AGRICOLTURA E IL GIARDINAGGIO, NONCHÉ UN MODERNO LABORATORIO PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DI MACCHINA AGRICOLE E IMPIANTI.

PER SAPERNE DI PIÙ: HTTP://WWW.ARTECHNOLOGY.IT/INDEX.PHP/ASSISTENZA-MACCHINARI/

L'AZIENDA RICERCA MECCANICO PICCOLE MACCHINE AGRICOLE- ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO.

ALLA PERSONA VERRÀ RICHIESTO DI OCCUPARSI DELLA RIPARZIONE E MANUTENZIONE DI PICCOLE MACCHINE AGRICOLE E DA GIARDINAGGIO,GESTENDO AUTONOMAMENTE L'OFFICINA CON ORDINE ,PULIZIA E RISPETTO DELL'AMBIENTE DI LAVORO.

RICHIEDIAMO PRECEDENTE ESPERIENZA NEL RUOLO DI ALMENO DUE ANNI E COMPETENZE SPECIALISTICHE IN CAMPO MECCANICO/ DIPLOMA DI QUALIFICA

SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE.

OPPURE COLLABORAZIONE CON POSSESSORI DI PARTITA IVA.

OPERAIO

SIAMAGGIORE - AUTODEMOLIZIONI PUSCEDDU RICERCA UN RAGAZZO CON VOGLIA DI LAVORARE E CON ESPERIENZA NELLA MECCANICA, IN GRADO DI UTILIZZARE CARRELLI ELEVATORI E IMPIANTI DI BONIFICA AUTO.



CAGLIARI - DITTA ARTIGIANA DI POSATORI PIASTRELLISTI CERCA PER IMMINENTE LAVORO IN NORD ITALIA PIASTRELLISTA ESPERTO .CHIEDO MAX SERIETÀ RISPETTO E COMPETENZA NELLA PROPRIA MANSIONE. OFFRIAMO VITTO E ALLOGGIO COMPLETAMENTE PAGATO LAVORO CONTINUATIVO SERIETÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI.



ORGOSOLO - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI E STRADALI RICERCA OPERAIO RESIDENTE NEL CIRCONDARIO CON ESPERIENZA NELL' USO DI ESCAVATORE ,MINIESCAVATORE E AUTOCARRO E OPERATORE A TERRA.

DISPOSTO A TRASFERTE SU TUTTO IL TERRITORIO SARDO .

TERMOIDRAULICO

CAGLIARI - RANDSTAD SELEZIONA URGENTEMENTE UN TERMOIDRAULICO/TUBISTA DI TIPO INDUSTRIALE PER AZIENDA CLIENTE DI CAGLIARI. IL RUOLO CONSISTE NELLA PREPARAZIONE E POSA DI TUBI DI ACCIAIO FILETTATI CON RELATIVE GIUNZIONI E DERIVAZIONI IN CANTIERE. SI RICHIEDE ESPERIENZA NEL RUOLO, DISPONIBILITÀ IMMEDIATA.