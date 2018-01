Paura a Bitti: incendio divampa in una mansarda di via Leonardo

Sono al vaglio dei Vigili del fuoco gli indizi riscontrati sul sito al fine di risalire alle cause del rogo

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di tensione si sono vissuti questa mattina a Bitti, a seguito di un incendio sviluppatosi all'interno di una mansarda in via Leonardo .

I Vigili del fuoco di Nuoro sono accorsi con due squadre per domare le fiamme che interessavano vari oggetti e masserizie presenti nel sottotetto dello stabile. Nelle prime fasi, alcune informazioni ricevute riferivano la presenza di una persona anziana e invalida all'interno dell'abitazione. Fortunatamente la notizia non ha trovato conferma con la situazione riscontrata sul posto. Ingenti i danni subiti dall'abitazione in corrispondenza della mansarda, dove si è sviluppato il rogo, per i quali si è notificato ai proprietari l'interdizione dei locali fino ad avvenuto intervento di messa in sicurezza. Sono al vaglio dei Vigili gli indizi riscontrati sul sito, al fine di risalire alle cause che hanno originato l'evento, che propendono comunque per cause di natura accidentale. Sul posto i Carabinieri e una ambulanza dei Volontari. Non si segnalano lesioni a persone.