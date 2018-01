“Letture per non dimenticare”: mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio la “Giornata della Memoria”

L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca comunale in collaborazione con la Comes e il Servizio Civile

Di: Antonio Caria

In occasione della “Giornata della Memoria” 2018, la biblioteca comunale di Romana, in collaborazione con la cooperativa Comes e i ragazzi del Servizio Civile Nazionale, ha promosso una serie di incontri di lettura sul tema della Shoah.

Il primo appuntamento è mercoledì 24 gennaio alle 17.30, in locali della biblioteca in piazza Chiesa, con un’animazione alla lettura e un laboratorio didattico dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Il secondo, rivolto a tutti, avrà luogo giovedì 25 alle 18.00, presso il centro di aggregazione.