Forte vento a Nuoro: 120 gli interventi dei Vigili del fuoco

Alberi caduti, insegne pericolanti e messa in sicurezza di tetti

Di: Redazione Sardegna Live

In particolare il lavoro ha riguardato la messa in sicurezza di alberi e piante caduti su carreggiate stradali e linee elettriche. Si registrano anche numerosi pali e insegne pericolanti, così come interventi di sicurezza su coperture di tetti, come quella in un condominio di via Ballero, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per la rimozione dei pannelli per l'isolamento termico.

Nella giornata di oggi, a causa delle forti raffiche di vento, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro e di tutti i distaccamenti sul territorio sono stati impegnati in numerosi interventi: in totale, al momento, sono 120.