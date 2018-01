Controlli antidroga: arrestato 20enne algherese e segnalati alla Prefettura due giovani di Ittiri

Di: Redazione Sardegna Live

Prosegue l’attività antidroga della Compagnia Carabinieri di Alghero pianificata in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico nell’ambito della campagna di incremento dei servizi di prevenzione e repressione degli illeciti connessi al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella Riviera del Corallo e nei comuni limitrofi. Specifici servizi sono stati effettuati per consumare il consumo di stupefacenti nelle centro di Alghero e nelle vie limitrofe e in prossimità di scuole, un 20enne algherese controllato nei pressi del giardino comunale e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare da personale della Stazione Carabinieri di Alghero, è stato trovato di 72 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento e il successivo smercio al dettaglio.

Analogo servizio svolto nei giorni scorsi nel comune di Ittiri dalla locale Stazione Carabinieri in collaborazione con quella di Romana, ha portato alla segnalazione alla Prefettura di due ragazzi ittiresi assuntori di marijuana per scopo personale.

Nella mattinata odierna l’Autorità Giudiziaria in sede di giudizio per direttissima, concordando con l’operato dei Carabinieri, ha convalidando l’arresto del ventenne algherese disponendo l’obbligo di dimora nel comune di Alghero con permanenza serale presso la propria abitazione.