Allerta per vento e mareggiate in Sardegna

La nota del Centro funzionale decentrato - Servizio meteo della Regione

Di: Redazione

"Il passaggio di una saccatura nella media e alta troposfera induce una ciclogenesi secondaria sul golfo di Genova, con aumento dei gradienti barici e conseguenti venti di ponente o maestrale anche sulla Sardegna". Lo riporta una nota del Centro funzionale decentrato - Servizio meteo della Regione Sardegna.

"Dalla serata di oggi e per le successive 24 ore sono previsti - specifica la nota - venti di forte intensità da Ovest sulle coste settentrionali dell'isola, in successiva rotazione da nord-ovest e in progressiva estensione a quelle occidentali dalla mattina di domani; rinforzi a burrasca da Ovest nord-ovest sulle Bocche di Bonifacio, sulla fascia costiera della Sardegna nord-orientale e sull'arcipelago della Maddalena; possibili mareggiate sulle coste esposte".