Venerdì 19 gennaio un convegno su “Zone interne, idee e proposte per arginare lo spopolamento”.

All'incontro prenderanno parte il presidente dell’Anci Sardegna, Emiliano Deiana, e gli assessori regionali Cristiano Erriu e Carlo Careddu

Di: Antonio Caria

Le difficoltà socio-economiche delle nostre comunità. Sarà questo uno dei temi che verranno trattati nel corso del Convegno dal titolo “Zone interne, idee e proposte per arginare lo spopolamento”, promosso per venerdì 19 gennaio alle 17.00 dai circoli del Partito Democratico di Ozieri e Pattada, presso la sala conferenze dell'Unione dei Comuni in via De Gasperi a Ozieri.

L’incontro avrà l’intento di promuovere idee e soluzioni che possano, in un modo o nell’altro, risolvere la crisi che colpisce le zone interne dell’isola. Un altro tema che verrà trattato sarà quello del sistema infrastrutturale e viario del Logudoro-Monte Acuto-Goceano, perno essenziale per l’economia del territorio e un importante punto di partenza per un progetto di rinascita e sviluppo che possa arginare il fenomeno dello spopolamento.

All’evento, nato grazie alla fattiva collaborazione dei due circoli Dem, prenderanno parte Carlo Careddu (Assessore Regionale ai Trasporti), Cristiano Erriu (Assessore Regionale agli Enti Locali e all'Urbanistica) ed Emiliano Deiana (Presidente dell’Anci Sardegna).