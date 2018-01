Inaugurazione sede Ats, Cappellacci: "Una farsa per mascherare lo smantellamento della sanità"

"Anche su Elisoccorso ennesimi annunci, ma regna il caos. L’assessore dovrebbe dimettersi"

Di: Redazione Sardegna Live

“L’inaugurazione della nuova sede dell’ATS? Una farsa per mascherare lo smantellamento della Sanità sarda e l’unica riforma del centro-sinistra: l’aumento degli stipendi dei manager continentali”. Parola di Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, che commenta così l’inaugurazione della nuova sede dell’ATS a Sassari.

“E’ un inganno – prosegue l’esponente azzurro-, ad iniziare dalla finzione di una ASL che non è unica, ma è plurima, dalla triste messinscena dell’apertura di una sede mentre proprio nella stessa città i reparti in questi mesi non avevano neppure le forniture necessarie per assistere i pazienti. Questo è il loro modello: una Sanità che costa molto di più e offre molto di meno".

"Gli unici risparmi sono quelli compiuti sulla pelle dei cittadini: quando dicono di aver abbassato la spesa farmaceutica è perché hanno costretto i pazienti a comprare i farmaci e perfino la carta igienica. A confermare questo quadro desolante c’è la protesta di tutte le sigle sindacali, che hanno accolto il presidente della Regione come meritava".

Cappellacci parla anche di elisoccorso: “Dopo l’ennesimo annuncio, invitiamo la stampa isolana a verificare come funziona oggi l’elisoccorso: come è noto, la gara non è stata assegnata e non esiste neppure una convenzione con i Vigili del Fuoco perché l’assessore non ha curato neppure l’aspetto della proroga e neppure capisce che cosa sia di competenza dell’AREUS e che cosa invece sia nella mani dell’ATS. Il risultato è un pasticcio pazzesco, un sistema affidato a giri di telefonate e interventi della Prefettura. Un caos totale, che oggi è un pericoloso ginepraio per il malcapitato di turno. E l’assessore, asso del volo Arru– ha concluso Cappellacci-, è ancora lì, a farsi l’applauso da solo insieme ai suoi compagni. Perché non si dimette?”.