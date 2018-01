Festa di Sant'Efisio. Le richieste di partecipazione alla processione scadono il 31 gennaio

Possono aderire i gruppi in abito tradizionale e i suonatori, regolarmente costituiti in associazione, i miliziani, i cavalieri e le "traccas" provenienti da tutta la Sardegna

Di: Redazione

Scadono il 31 gennaio i termini per la presentazione delle richieste di inserimento nell'elenco di devoti da cui si attingerà per l'individuazione dei partecipanti alle processioni cittadine per la 362/a Festa di Sant'Efisio, dell'1 e 4 maggio 2018.

Come nelle passate edizioni, potranno partecipare i gruppi in abito tradizionale e i suonatori, regolarmente costituiti in associazione, i miliziani, i cavalieri e le "traccas" provenienti da tutta la Sardegna.

Le associazioni di devoti non ancora inserite ed intenzionate ad essere incluse in tale elenco dovranno mandare una email all'indirizzo: turismo@comune.Cagliari.it. Unitamente, dovrà essere inviata una fotografia chiara in abito tradizionale con il quale si intende partecipare. Entro lo stesso termine (31 gennaio 2018), le associazioni già presenti nell'elenco pubblicato online nell'area tematica "Attività produttive e Turismo" del Portale istituzionale del Comune, dovranno verificare i propri dati e comunicare tramite posta elettronica (turismo@comune.Cagliari.it), eventuali modifiche, integrazioni o richiesta di cancellazione.

Le richieste - ricorda l'amministrazione comunale - rappresentano una manifestazione di interesse e non comportano alcun diritto alla partecipazione alla processione, al pellegrinaggio e Festa. + però condizione necessaria per essere invitati a prendere parte, in abito tradizionale, al corteo processionale di Cagliari, di uscita e di rientro della festa devozionale di maggio.