Concorsi natalizi: premiati i lavori migliori tra scuole e cittadini

“Rappresenta il tuo Natale”

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, con una gioiosa atmosfera di festa, si sono svolte le premiazioni dei concorsi natalizi indetti per il secondo anno dal Comune di Villacidro, in collaborazione con la Fondazione Dessì, la Pro loco e la Consulta Giovani.

Quattro concorsi intitolati “Rappresenta il tuo Natale” riservati alle scuole con un primo premio di 500 euro per ogni plesso vincitore e due concorsi riservati alla cittadinanza per “Il miglior Presepe di quartiere” e “La casa meglio illuminata”.

Per le Scuole dell’Infanzia è risultato vincitore il plesso di Via Primo maggio.

Il primo premio per le Scuole primarie è andato al plesso di Via Tirso, mentre per le Scuole secondarie di primo grado si è aggiudicata il premio la Scuola Satta.

Tra le Scuole secondarie di secondo grado ha avuto la meglio l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “A.Volta”.

Nei concorsi riservati alla cittadinanza, la casa meglio illuminata di Villacidro è risultata quella di Maura Mocci, nella via dei Mille, mentre il Presepe di quartiere più bello e suggestivo è stato quello delle famiglie residenti nella via Flumendosa, coordinate da Giuseppe Meloni.