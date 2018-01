Meningite a Olbia, l'agente patogeno che ha colpito il paziente è meno aggressivo del meningococco

Di: Redazione Sardegna Live

l'Assl di Olbia ha fatto sapere, tramite un comunicato stampa, che per quanto riguarda il paziente 50enne ricoverato ieri per una presunta meningite all'Ospedale Giovanni Paolo II, si può dire quasi certamente che sia stato colpito dall'agente patogeno che prende il nome di pneumococco, molto meno aggressivo del meningococco.

Confermata, dunque, l'infezione meningea seppure non nella forma più dura.

"Sono stazionarie - recita il comunicato - le condizioni di salute del 50enne da ieri notte ricoverato nel reparto Malattie infettive del "San Francesco" di Nuoro che mostrava sintomi di una sospetta infezione meningea. Gli accertamenti in corso sin dal pomeriggio di ieri hanno escluso con ragionevole certezza la meningite da meningococco, quella particolarmente aggressiva".

"Attualmente le caratteristiche morfologiche e microscopiche del germe isolato e le caratteristiche delle colonie cresciute nei terreni di coltura, hanno evidenziato che l’agente patogeno responsabile dell’infezione meningea è lo "streptococco pneumoniae", meglio noto come "pneumococco", responsabile di polmoniti e otiti, per il quale sono in corso le cure del caso sul paziente. La certezza sulla natura batterica si avrà con la conferma biochimica (attesa nella serata di oggi) e antibiogramma (attesa nella mattinata di domani), attualmente in corso. Così come previsto dal protocollo, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Ats - Assl di Olbia ha attivato sin da ieri l’indagine epidemiologica suo contatti stretti, mentre da questa mattina ha sospeso la profilassi dei contatti stretti avviata nella serata di ieri e prevista in caso di meningite da meningococco".