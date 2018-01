L’agenzia di spettacolo Vadilonga compie 20 anni

Di: Francesca Melis

L’agenzia di spettacolo Vadilonga compie 20 anni. Lo ha annunciato con un lungo post sui social Andrea Vadilonga, erede di questo grande impero:

“La Nostra Storia inizia nel 1998, dopo tanti anni in cui Cenzo Vadilonga, papà, collaborò e crebbe con altre agenzie. Ma per Lui era giunto il momento di mettersi in gioco in prima persona, così appoggiato dai soci e dagli storici amici Nino Fais e i fratelli Piccinnu decisero di collaborare e creare una società di tre agenzie unite che potesse ricoprire tutta la Sardegna. Al suo fianco volle subito una grande donna, Gina Agus, meglio conosciuta come Gina Vadilonga. Una donna dal carattere temprato, determinato e con un buon fiuto per le scelte artistiche. Io ero piccolo, ma vedevo Cenzo, mio padre, costruire il suo impero. Lo guardavo con ammirazione, finché un giorno Lui, non mi chiese di diventare suo socio, di affiancarlo in questo lavoro. All'inizio ero un po' spaventato, avevo paura di non essere in grado, di non essere alla sua altezza, ma Cenzo era sicuro che io avevo fatto tesoro dei suoi insegnamenti ed ero Pronto a entrare in questo campo, nel quale mi sono affacciato con timidezza e umiltà senza mai dimenticare il senso del sacrificio e del dovere. Il 3 settembre 2016 Cenzo ci ha lasciato, una data che io non dimenticherò mai. Mi sono rimboccato le maniche e con l'aiuto di mia mamma e mia moglie in particolare porto avanti il Suo grande progetto, affinché questa macchina operativa continui a funzionare. Ho sempre la consapevolezza e la certezza che Lui mi veda e mi segua nelle scelte quotidianamente. Questa è la storia di un Uomo che ha fatto della sua passione il suo lavoro, di una famiglia che ha accolto nuove sfide senza mai perdere la fiducia e l'umiltà, di un Marchio che da ormai 20 ANNI fa il giro della Sardegna . Questa è la storia dell'Agenzia Vadilonga, che nacque nel gennaio del 1998 per volere di Cenzo e che oggi festeggia i 20 anni di attività, ma che continuerà a vivere grazie a noi. Un abbraccio e grazie per il sostegno che mi date ogni giorno”

Andrea ha ripercorso le tappe che hanno portato Cenzo, suo padre, a diventare uno degli impresari più conosciuti e apprezzati della Sardegna. Non c’è luogo nel cagliaritano che non racconti un aneddoto legato a “ Signor Sconto”, com’erano soliti chiamare Cenzo gli artisti che si affidavano a lui.

Un percorso che iniziò nel 1998 insieme agli storici compagni di avventura Nino Fais e i fratelli Piccinnu, un legame che si è consolidato nel tempo trasformandosi in amicizia fraterna.

In questi 20 anni, Andrea racconta di aver visto numerose persone andare e tornare da casa sua, le porte erano sempre aperte. Ha visto artisti andare via sbattendola quella porta, ma lì ha visti anche tornare.

Oggi le cose sono un po’ cambiate, Cenzo non c’è più e, Andrea, forte dei suoi insegnamenti porta avanti, non senza difficoltà, l’eredità di suo Padre. Sempre umile e attento alle esigenze dei suoi committenti, con la vivacità della sua giovane età ha portato una ventata d’aria fresca nel settore, non dimenticando mai però le regole fondamentali del mestiere e avvalendosi sempre dell’aiuto di Fais e Piccinnu, che sono diventati per Lui degli “ zii” un po’ speciali. Al suo fianco, lo accompagnano costantemente in questo lavoro due grandi donne: la mamma Barbara, rientrata in gioco a pieno ritmo e la giovane moglie Jessica.

Quest’anno l’Agenzia festeggerà i 20 anni di attività, ricordando e ripercorrendo quelli che sono stati i momenti più intensi e fondamentali per la crescita della stessa, ma questo sarà anche l’anno della ripartenza, di un nuovo inizio, del vecchio che lascia spazio al nuovo. Sarà l’anno in cui Andrea, quel bambino diventato grande in fretta, potrà dimostrare di essere all’altezza di quel grande uomo che è stato suo Padre.