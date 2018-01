Auto contro cavalli lungo la strada per Marreri, ferito il conducente

Non avrebbe riportato gravi conseguenze

Di: Redazione Sardegna Live

Gli animali lungo le strade dell'Isola continuano ad essere una importante causa di incidente. E' successo anche questa sera ad Orune, lungo la Strada provinciale che conduce a Marreri, dove una Peugeot è andata a sbattere contro alcuni cavalli.

Il conducente del mezzo, Salvatore Orotelli, nuorese di 54 anni. è rimasto ferito in maniera non grave. Trasportato in codice verde all'Ospedale San Francesco di Nuoro. I due cavalli travolti dall'auto sono morti e attualmente sono in corso gli accertamenti per individuarne il proprietario.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Nuoro.