Si prepara la festa per il “Sardo dell’anno”: a Sindia il Gran Gala dello spettacolo per incoronare Carlo Sanna

L’evento, condotto da Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu, sarà trasmesso in diretta da Sardegna Live

Di: Redazione Sardegna Live

Il timido sorriso di Carlo Sanna, vincitore del concorso indetto da Sardegna Live, nasconde in realtà l’incontenibile gioia provata dal fantino di Sindia, grazie alle decine di migliaia di voti espressi in suo favore dal popolo della rete che lo ha proclamato “sardo dell’anno” 2017.



«Sono contentissimo. Anche perché era un concorso indetto in Sardegna e io sono legatissimo alla mia terra. Ed orgoglioso di esserci nato», ha dichiarato al quotidiano La Nazione, che lo ha raggiunto per un’intervista nella sua casa di Siena.



In Toscana “Brigante” è amatissimo, soprattutto dopo aver ribaltato i pronostici della vigilia, portanti alla vittoria del Palio di Siena la contrada dell’Onda, mostrando le sue doti umane e non solamente professionali.



La sua terra è stata ancora più generosa nel sostenere la ‘candidatura’ del fantino, inondando i social di complimenti e congratulazioni per il titolo conquistato.



A Sindia, suo paese d’origine, c’è attesa per la grande festa che sarà organizzata a breve in suo onore, alla quale parteciperà una nutrita schiera di ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport e delle tradizioni popolari.



L’evento, condotto da Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu, sarà trasmesso in diretta da Sardegna Live.



L’artista Paco Corrias di Oliena ha ‘ritratto’ Carlo Sanna secondo il suo stile, colorando l’immagine felice di un personaggio che ha saputo portare alla ribalta nazionale le qualità che gli hanno consentito di entrare nella storia di un Palio tra i più celebri al mondo.