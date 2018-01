Tenta di introdursi in un'abitazione: 21enne arrestato

Alla vista di una volante della polizia si è dato alla fuga, ma è stato raggiunto dagli agenti

Di: Redazione Sardegna Live

Erano le 18.50 di ieri, 9 gennaio, quando gli Agenti della Squadra Volante della polizia di Cagliari hanno arresto Marco Brancaccio, 21enne cagliaritano pregiudicato, per il reato di tentato furto aggravato. Il giovane è stato anche denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di arnesi utili allo scasso.

Ad allertare il 113 con una chiamata è stato un cittadino che aveva sorpreso un giovane mentre tentava di accedere in un’abitazione nella zona di piazza d’Armi. Il malvivente, vistosi scoperto, era fuggito subito dopo. Il Centro Operativo ha diramato la segnalazione agli equipaggi presenti sul territorio, fornendo le descrizioni somatiche e di abbigliamento del giovane e la direzione di fuga.

Immediatamente gli agenti, giunti nella zona, hanno iniziato le ricerche rintracciando in via Vittorio Veneto un giovane che corrispondeva perfettamente alle descrizioni fornite dal Centro. Lo stesso, alla vista degli operatori, si è disfatto di un paio di guanti in plastica ma è stato subito bloccato. Una volta identificato, da un accurato controllo è stato trovato in possesso di diversi arnesi utili allo scasso.

Il successivo controllo ha permesso di constatare che il giovane, al fine di accedere all’abitazione, aveva infranto un vetro della stessa. Tratto in arresto, su disposizione del P.M. di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo previsto per la mattinata odierna.