Aggredita e colpita con una pietra: giovane in gravi condizioni

Trasportata con codice rosso al Brotzu

Di: Ansa

Una giovane prostituta nigeriana è stata aggredita durate la notte in viale Monastir a Cagliari.

La giovane donna è stata ricoverata con codice rosso all'ospedale Brotzu, per una ferita alla testa. L'episodio, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto effettuata dai carabinieri della stazione di Sant'Avendrace e della Compagnia di Cagliari che si stanno occupando del caso, è avvenuto intorno alle 2.

La 'lucciola' si trovava in viale Monastir all'altezza di via Umberto Ticca quando è stata avvicinata da un uomo. Il passante l'avrebbe colpita con una grossa pietra - non si sa al momento se fosse a bordo di un'auto o, più probabilmente, sia sceso dalla vettura per colpirla - poi si è allontanato dalla zona. La giovane è stata subito soccorsa da un amico che ha chiamato il 118.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, la nigeriana era già sull'ambulanza e i medici la stavano accompagnando in ospedale. I carabinieri attendono di sentirla per ricostruire tutta la vicenda.