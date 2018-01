Centro di riuso. Positivi i primi dati

Giuseppe Mulas: «I nostri volontari sono stati impegnati per più di duecento ore, tra giornate di apertura, catalogazione e riordino»

Di: Antonio Caria

Sono stati comunicati i dati relativi al primo mese di apertura del centro di riuso del Comune di Sassari. Numeri che parlano di una città solidale, attenta e desiderosa di aiutare.

Le cifre: 122 donazioni, oltre 80 le richieste dei cittadini per portare mobili, corredini, giochi per l'infanzia e tanto altro. Secondo quanto comunicato dai Servizi sociali, a beneficiarne sono state cinque famiglie che hanno ricevuto passeggini e altri oggetti per bambini e sono stati già preparati per essere ritirati una cucina componibile completa e un armadio quattro stagioni.

«I nostri volontari sono stati impegnati per più di duecento ore, tra giornate di apertura, catalogazione e riordino» ha spiegato Giuseppe Mulas dell'Emporio della Solidarietà che, insieme all'associazione Chiesa cristiana “Solu a Deus sa Gloria”, gestisce il centro.

Allo stato attuale sono stati donati un armadio quattro stagioni, due cucine componibili complete (elettrodomestici esclusi), due tavoli, tre scrivanie, numerose sedie, quadri, arredi e corredi, servizi di piatti, accessori e arredi per il bagno, libri, soprammobili, giochi per l'infanzia e quattordici tra passeggini e seggiolini per bambini.

«Abbiamo chiesto alla città di riempire di solidarietà 246 metri quadri messi a disposizione del Comune che ha ideato questo progetto unico in Sardegna – ha sottolineato Mulas – e già dalla prima apertura la risposta è stata molto positiva. Per ottenere i risultati migliori abbiamo esaminato quali siano le maggiori richieste: riempire lo spazio di cose che non occorrono sarebbe solo controproducente». Stop dunque alla consegna di indumenti «per quelli ci sono già altre associazioni che si occupano di raccoglierli e distribuirli e noi forniamo volentieri l'elenco a chi lo chiede» e dei libri «che sono già tantissimi nel centro di riuso e prima di tutto saranno donati questi».

Le maggiori richieste riguardano il mobilio, «soprattutto camerette per bambini, cucine, camere da letto, reti e materassi». È cura dei responsabili del centro controllare lo stato degli oggetti donati, che devono sempre essere consegnati al centro per essere catalogati. In questa prima fase l'ampia sala in via Montello è aperta il sabato mattina, dalle 9 alle 12. Solo in casi eccezionali, previo appuntamento e soprattutto per depositare mobili e oggetti particolarmente ingombranti, i volontari danno la loro disponibilità anche oltre gli orari previsti. A tal proposito è possibile chiamare il telefono 3290882861 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica centroriusocomuness@gmail.com.

Sul sito www.comune.sassari.it è, invece, presente un elenco di ciò che può essere donato e ritirato, con tanto di regole generali. In questa prima fase non sono ammessi apparecchi elettrici ed elettronici.