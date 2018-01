Tragedia a Galtellì. Il cordoglio da parte dell’Anci Sardegna

«Non esistono parole per descrivere una perdita come quella di un figlio»

Di: Antonio Caria

Pubblichiamo integralmente il post pubblicato sulla pagina Facebook dell’Anci Sardegna riguardo la tragedia avvenuta ieri a Galtellì

«Il Presidente, il Consiglio Regionale, il Direttore e i dipendenti di Anci Sardegna interpretando il sentimento di tutti i sindaci sardi sono vicini all'amico e collega Giovanni Santo Porcu, alla sua famiglia e all'intera comunità di Galtellì per il lutto che li ha colpiti in maniera così drammatica. Non esistono parole per descrivere una perdita come quella di un figlio; nella lingua italiana non esiste un termine che descriva la condizione di un padre e di una madre che hanno perso la loro creatura. Una lacerazione devastante, uno strappo improvviso. Giovanni deve sapere della stima unanime che lo circonda da parte di tutti gli amministratori sardi, di tutte le istituzioni che gli riconoscono serietà, competenza, passione. In queste ore si sprecano parole che sa chi ha attraversato quel dolore suoneranno di poco o nessuna consolazione. Ma le parole delicate, la presenza fraterna ci devono essere e ci saranno. Non dovrebbero invece esserci quelle indelicate che purtroppo leggiamo in queste ore. I sindaci e gli amministratori sardi si stringono a Giovanni, alla moglie, ai figli e a tutta la comunità di Galtellì in un momento di dolore estremo. Le attività dell'associazione sono sospese in segno di rispetto per Giovanni e la sua famiglia».