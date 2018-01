L'attore di Orotelli Francesco Falchetto nel cast di 'Romanzo Famigliare': questa sera su Rai1 la prima puntata

Vestirà i panni dell’aspirante sottotenente Piras

Di: Redazione Sardegna Live

Sei le puntate, dodici gli episodi, sei mesi di riprese, un cast che vede tra gli interpreti Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Andrea Bosca, Marco Messeri, Anita Kravos e la partecipazione di Giancarlo Giannini e Anna Galiena. Accanto a loro in Romanzo Famigliare, la fiction che andrà in onda in sei puntate a partire da questa sera su Rai1, c’è Francesco Falchetto.

Il 26enne attore di Orotelli vestirà i panni dell’aspirante sottotenente Piras. E già, perchè la storia racconta un family drama in cui si intrecciano conflitti genitori-figli, tradimenti, amori e gravidanze ed è tutto ambientato a Livorno, in buona parte nell'Accademia Navale, aperta per la prima volta alle macchine da presa. Motivo per cui alla presentazione della fiction ha preso parte anche il ministro della Difesa, Roberta Pinotti.

A Sardegna Live l’attore racconta la sua esperienza e subito ci tiene a precisare con umiltà che il suo “non è un grande personaggio, le battute sono poche, comunque sono sempre a fianco del protagonista, Guido Caprino, il mio Comandante”.

Al di là del numero delle battute, Francesco Falchetto è stato scelto a fare parte del cast e approda su Rai1 in prima serata. Tutto è iniziato quando nel 2014: “Ho fatto un cortometraggio a Roma e la produzione ha dato il mio nome alla produzione della fiction. Sono molto contento perché parliamo della Rai e per chi desidera fare questo mestiere si tratta di un passo veramente importante”.

Il giovane attore di Orotelli, infatti, ci confida: “La speranza è quella di poter essere notato da un grande registra per eventuali nuovi film, nuove proposte di lavoro. Questo è mondo difficile, bisogna studiare tanto e non è semplice potersi realizzare in questo campo. E’ la mia passione da sempre”.

E come non ricordarlo in “Sonetaula”, film del 2007 diretto da Salvatore Mereu, tratto dall'omonimo romanzo di Giuseppe Fiori o su Rai 3 in Amore Criminale, trasmissione condotta condotta da Barbara De Rossi, per la docu-fiction televisiva attraverso la quale è stata raccontata la storia di Dina Dore, la donna di Gavoi uccisa davanti alla figlia di sette mesi.

Questa sera, dunque, occhi puntati su Rai1. Grande attesa soprattutto a Orotelli. “Le persone che lo sapevano erano poche. L’altro giorno è capitato che fossi al bar - ci racconta Francesco - e in tv è passata la pubblicità della fiction allora ne ho approfittato per dire ai miei amici che era la fiction nella quale anche io partecipavo”.

La seconda puntata è prevista per domani, martedì 9 gennaio, mentre dalla terza l’appuntamento è ogni lunedì fino al 5 febbraio.