Approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020

Tra gli interventi, il restauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli e la realizzazione della piscina comunale

Di: Antonio Caria

Nella seduta di Consiglio comunale dello scorso 27 dicembre, è stato approvato a maggioranza, con il voto contrario dei tre consiglieri di minoranza, il piano triennale delle opere pubbliche relative al triennio 2018-2020 per il Comune di Padria.

Gli interventi riguardano il restauro e il consolidamento della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, la sistemazione e il completamento del cimitero, la realizzazione della piscina e l’ammodernamento degli impianti sportivi, i lavori di manutenzione della strada di penetrazione agraria di Pont’Enas e di adeguamento del Centro sociale, oltre che le opere per la viabilità, comprese quelle dell’agro, per l’illuminazione pubblica.

Dopo l’illustrazione del programma da parte del Responsabile dell’area tecnica, con le relative risorse finanziarie, il capogruppo di minoranza, Paolo Ciardiello ha rimarcato come, pur comprendendo le difficoltà e lo scarso arco di tempo disponibile, ci si sarebbe aspettato qualcosa di più. Il suo auspicio è quello che venga implementato il programma dando grande attenzione alle esigenze della comunità e alle varie occasioni di finanziamento. Chiesta un’intensificazione degli sforzi, sia tecnici che politici, per il reperimento di ulteriori risorse.

Sulla stessa linea Antonio Sale, il quale ha chiesto chiarimenti sulle modalità di monitoraggio e di partecipazione ai diversi avvisi di finanziamento, specie per il bando per il cimitero.

In fase di replica, il Sindaco Alessandro Mura il piano proposto sia in linea con il programma amministrativo e che in un solo semestre non era possibile fare di più. Rimarcato come il Comune faccia il possibile per ottenere i vari finanziamenti e ha sottolineato come la presentazione delle istanze comporti un grande investimento di analisi progettuale e di produzione documentale.

Inoltre, Mura ha posto l’accento sul fatto che ci siano delle difficoltà di accedere a determinate tipologie di sostegno, soprattutto quelle destinate allo sviluppo rurale che, a suo modo di vedere, favoriscano i Comuni di maggiore dimensione. Annunciata, infine, la costituzione di un gruppo di consultazione con le aziende agricole e di allevamento.