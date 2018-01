Le scuse del Cagliari Calcio a Matuidi: "Il popolo sardo non è razzista"

Ecco le parole del club rossoblu dopo la denuncia del centrocampista francese della Juventus

Di: Redazione

"Sei un grande giocatore. Esempio per i giovani. Ci scusiamo con te se sei stato insultato alla Sardegna Arena per il colore della tua pelle. Il razzismo non ha nulla a che fare con il popolo sardo. Solo l'ignoranza può spiegare certi comportamenti. Rispetto".

E' il messaggio che il Cagliari Calcio ha postato su twitter dopo la denuncia del centrocampista francese della Juventus, Blaise Matuidi, sugli insulti razzisti ricevuti durante la partita di ieri sera.