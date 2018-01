La replica dell’assessore Arru: "Sostituzione etnica chiodo fisso di una destra becera"

Il rappresentate della giunta Pigliaru si rivolge all'esponente di Fratelli d'Italia Paolo Truzzu

Di: Redazione

"Di un ragionamento sul calo demografico (ormai ventennale), probabilmente non comprensibile per tutti, il consigliere Truzzu coglie un invito alla sostituzione etnica, vero chiodo fisso di una destra becera".

La replica dell’assessore Luigi Arru è rivolta all'esponente di Fratelli d'Italia.

"L'accoglienza ai migranti non è alternativa o in contrasto con le politiche per la famiglia e di sostegno all'occupazione giovanile, almeno per la Giunta Pigliaru. Ma è più facile fomentare le paure, creare una assurda contrapposizione tra Sardi e "stranieri", alimentare il razzismo, perché di questo - miseramente - si tratta".





