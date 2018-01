Scoperta dalle Fiamme gialle evasione fiscale per oltre 295 mila euro

Al centro dei controlli una società che opera nel settore dell'edilizia

Di: Redazione

Un evasore totale che ha complessivamente occultato oltre 295.000 euro al fisco è stato scoperto dalla Guardia di finanza di Cagliari nel corso di una verifica nei confronti di una società operante nel settore dell'edilizia.

Dall’attività di indagine delle Fiamme gialle è risultato che l'azienda ha disatteso agli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento dei tributi, e che per le due annualità sottoposte a controllo si è qualificata come evasore totale.

Nel dettaglio, è stata contestata alla ditta la sottrazione al fisco di ricavi per complessivi 295.845 euro e di Iva non versata per oltre 21.000 euro.