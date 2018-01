Nicolò Barella rinnova: il giovane centrocampista ha firmato sino al 2022

L’annuncio della firma è stato dato su Facebook dal Direttore Generale del club, Mario Passetti

Di: Redazione Sardegna Live

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Nicolò Barella. Il giovane centrocampista, classe 1997, ha firmato sino al 2022.

Cagliaritano, prodotto del vivaio rossoblù, Barella fa il suo esordio in Serie A all’età di 18 anni, in occasione di Cagliari-Parma (4-0). Dopo aver dato il suo contributo alla pronta risalita del Cagliari nella massima serie, rientrato dal prestito al Como, nella stagione 2016-17 mette in mostra qualità, personalità e continuità di rendimento, caratteristiche che fanno di lui uno dei giovani più interessanti nel panorama nazionale. A soli 20 anni Barella ha già collezionato 98 presenze con la maglia rossoblù, 57 con la prima squadra e 41 in Primavera. In questa stagione è arrivato anche il gol: già 2 le reti messe a segno in campionato.

È dell’ottobre scorso la prima convocazione nella Nazionale maggiore, dopo aver militato in tutte le rappresentative azzurre giovanili, collezionando sinora ben 49 presenze. Con l’U20 vanta peraltro il secondo posto ai campionati Europei di Germania nel 2016, il terzo ai Mondiali in Corea del Sud del 2017.

L’annuncio della firma è stato dato su Facebook dal Direttore Generale del club, Mario Passetti, che ha accompagnato il calciatore durante la diretta con i tifosi.