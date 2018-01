Superenalotto. La fortuna bacia Olbia: vinti 57 mila euro

Si tratta della prima vincita dell'anno in Sardegna

Di: Redazione

La fortuna questa volta bacia la città di Olbia dove sono stati vinti 57.152,45 euro. Il giocatore baciato dalla dea bendata ha registrato un cinque con una schedina giocata martedì 2 gennaio.

La vincita è stata realizzata nella rivendita Sisal Bar Mister Jingles situato in Via Gran Bretagna, 12. Si tratta della prima vincita dell'anno per l'isola.

Come sempre è iniziata la caccia al fortunato scommettitore. In Sardegna il jackpot manca dal 21 marzo 2015 quando a Sassari è stato realizzato un 6 da 9,5 milioni di euro.