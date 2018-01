Il 2018 si apre all'insegna della beneficenza: "Aiutiamo i bambini di Sassari"

Iniziativa dell’associazione “Sassari SI Muove”

Di: Redazione Sardegna Live

L’associazione “Sassari SI Muove” raccoglierà domani, mercoledì 3 gennaio, beni di prima necessità per le famiglie disagiate sassaresi. Soprattutto i bambini.

“Tutto ciò che verrà raccolto – spiegano gli organizzatori – sarà dato a Don Sini, presso la parrocchia di Santa Maria di Pisa, il quale si occuperà di distribuire il tutto a chi ha veramente bisognoso e in accordo con il parroco, il materiale verrà consegnato il giorno stesso”. Si accettano pannolini, biscotti, merendine, tachipirina, sciroppi, pasta fissan, clisteri, latte in polvere, latte normale, borotalco, pastine, biscotti primi mesi, marmellate, nutella, omogenizzati, succhi di frutta, camomilla, abbigliamento per neonati e giocattoli.

Tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo dovranno recarsi presso il centro commerciale La Piazzetta dalle 9 alle 20.