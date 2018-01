Accoltella il compagno: arrestata una 30enne

E' successo intorno alle 4 in un appartamento di via Giusti.

Di: Redazione Sardegna Live

Una giovane di Ozieri, Giovanna Sanna, 30 anni, è stata arrestata all’alba per tentato omicidio. Si trova nel carcere di Bancali. Secondo quanto ricostruito, ha ferito con tre coltellate il compagno, Marcello Cuguttu, 33 anni, anche lui di Ozieri, le cui condizioni non sarebbero gravi, al culmine di una lite nata intorno alle 4 in un appartamento di via Giusti.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, guidati dal maggiore Umberto Rivetti, i due, pare in forte stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcool e droga, hanno litigato per motivi di gelosia. La giovane con un coltello da cucina avrebbe dunque accoltellato il compagno a un braccio e due tra il torace e la spalla. Nonostante le ferite Cuguttu è riuscito a scappare da casa e a raggiungere la caserma dei carabinieri dove ha denunciato l'aggressione.

La donna, che aveva delle leggere escoriazioni su collo e braccia, avrebbe raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita dal compagno con un coltello, di essere riuscita a disarmarlo e di averlo colpito per difesa.