Allerta per vento e mareggiate: decine gli interventi dei Vigili del fuoco nella provincia di Nuoro

A La Caletta un albero è caduto su una imbarcazione che rischia di affondare.

Di: Redazione Sardegna Live

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Sardegna a causa dei danni provocati dal forte vento. In particolare in tutta la provincia di Nuoro e nello specifico nella zona di competenza del distaccamento di Siniscola sono già una decina i soccorsi per rimuovere o mettere in sicurezza pali e alberi divelti e trascinati sulle strade o pericolanti.

Situazione critica al porto La Caletta, dove un albero è caduto su una imbarcazione che rischia di affondare.

Anche a Nuoro sono numerosi gli interventi registrati per la rimozione di insegne pericolanti e pali elettrici divelti. Le zone interessate sono via Mannironi, via Roma, via Veneto e via Ferracciu. Si segnalano ancora interventi della stessa tipologia a Lanusei e Tortolì.

Varie le interruzioni della Strada statale 125 all'altezza di Monte Petrosu, San Teodoro.