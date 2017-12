"Bellezza@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati". Tra gli progetti ammessi anche il recupero dell’area di Santa Croce

Il finanziamento, pari a 400mila euro, contribuirà al completamento dei lavori nell’area archeologica

Di: Antonio Caria

Un finanziamento di 400mila euro. È questa la cifra destinata dal ministero dei Beni culturali al Comune di Semestene per il recupero dell’area di Santa Croce, inserito all’interno del progetto "Bellezza@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati".

Un’ottima notizia per il Comune di Semestene che potrà contare ora su questi fondi per il completamento dell’area che, fino al 1967, ospitava la Chiesa di Santa Croce. 14 in totale i progetti finanziati per la Sardegna, tra cui quello presentato dall’Amministrazione comunale semestenese.

Un lavoro portato avanti con forza e tenacia anche dal tecnico comunale Antonangelo Piu, tra gli artefici del rientro dei due antichi portali. Un intervento che prevede la realizzazione di una sorta di Chiesa all’aperto all’interno di un giardino.

Nel sito sono tuttora visibili anche alcuni resti dell’edificio religioso e di un selciato risalente all’epoca spagnola che verranno fatti oggetto di un lavoro di consolidamento subito dopo le feste. Oltre questi ultimi, si procederà alla piantumazione di alcune piante e alla realizzazione della pavimentazione pedonale e degli impianti d’irrigazione e d’illuminazione.