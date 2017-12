Contributi per le scuole civiche di musica. Al Meilogu 76mila 200 euro

La scuola civica, con Torralba comune capofila, è risultata al terzo posto dopo Nuoro e Quartu Sant’Elena

Di: Antonio Caria

Sarà di 76mila e 200 euro il contributo che la scuola civica di musica “Meilogu” riceverà dalla Regione Sardegna per l’anno scolastico 2017-2018. Un terzo posto come entità di finanziamento, dietro solo a Nuoro e Quartu Sant’Elena ma davanti a Cagliari, che riceverà la somma di 74mila euro.

Una notizia che ha fatto gioire Torralba, comune capofila dallo scorso anno, quando Bonnanaro ha deciso di cedere il testimone. Entusiasta il sindaco Vincenzo Dore che ha creduto fortemente in questo progetto, con un’importante investimento di fondi e risorse non solo per l’attività didattica ma, anche, per la promozione di concerti, corsi propedeutici per le scuole e seminari.

Un valore aggiunto per questa zona della Nord Sardegna e per i Comuni per fanno parte del consorzio, da Bonorva fino a Ittiri. La direzione artistica è curata da Bruno Camera, chitarrista, docente di musica e titolare di un'agenzia di spettacolo ed eventi culturali, che ha curato anche il coordinamento delle attività musicali estive nei vari Comuni.

I programmi futuri riguarderanno il potenziamento dei corsi già posti in essere e un incremento delle attività in favore dei diversamente abili e degli allievi delle scuole primarie e dell’infanzia.