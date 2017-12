Auto tranciata da guardrail: gravi tre giovani di Siniscola

I giovani sono stati estratti dalle lamiere in gravi condizioni.

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale alle 3:15 di quest'oggi, sulla SP 24 , in prossimità di Posada.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta per soccorrere gli occupanti di una Fiat Panda rimasta coinvolta in un grave incidente. Per cause in corso di accertamento, la piccola utilitaria ha impattato violentemente contro il guard rail, penetrato all'interno dell'abitacolo. Gravi le conseguenze riportate dalle persone a bordo. Si tratta di tre ragazzi, due di 24 anni e uno di 22, tutti di Siniscola. I giovani sono stati estratti dalle lamiere in gravi condizioni.

Sul posto il servizio sanitario del 118 e Carabinieri.