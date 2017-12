Auto in fiamme nella notte a Sinnai e Quartu

Tre le auto distrutte dalle fiamme

Di: Redazione Sardegna Live

Auto in fiamme, nella notte, in provincia di Cagliari. Tre mezzi sono stati dati alle fiamme a Sinnai e Quartu Sant'Elena.

A Sinnai, in via Raffaello, sono andate distrutte una Fiat 600 e una Polo intestate a un dipendente dell'Ente Foreste 53enne e alla moglie di 43 anni. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, probabilmente di origine dolosa, e i carabinieri della Compagnia di Quartu.

A Quartu, invece, una Toyota Yaris di proprietà di un 27enne è stata rubata in via Fratelli Bandiera e incendiata in via Rossi Vitelli. I Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e i carabinieri indagano per risalire ai responsabili.