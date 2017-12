Chiusa la strada provinciale numero 8 tra Semestene l’incrocio con la strada statale 131

La chiusura è dovuta alla caduta di un palo della Telecom

Di: Antonio Caria

Il comune di Semestene ha reso noto che «a causa della caduta di una linea telefonica la Provincia di Sassari ha disposto l'immediata chiusura al traffico veicolare e pedonale della Strada Provinciale nr. 8 nel tratto compreso tra Semestene e l'incrocio con la Strada Statale 131, sino a quando la Telecom provvederà al ripristino della linea».

«Pertanto – prosegue la nota – per raggiungere Semestene dalla S.S. 131 è necessario utilizzare la viabilità secondaria accedendo dal bivio per Cossoine o da quello per Macomer mentre l'ARST ha sospeso il servizio autolinee».