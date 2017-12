La storia di Gege', a cui un "uomo" ha sparato a distanza ravvicinata sul muso

Ecco come è possibile aiutarlo

Di: Redazione Sardegna Live

"È stato portato al rifugio la sera di Natale, nelle condizioni in cui lo vedete. Dopo lo sgomento iniziale ci siamo subito attivati in suo soccorso".

E' questo il racconto dei volontari dell'Associazione Lida della sezione di Olbia da sempre impegnati nel rendere note le ingiustizie, gli sfruttamenti, le violenze nei confronti degli animali affinché, tramite valide iniziative, questi maltrattamenti imposti dagli uomini ad altri esseri viventi possano aver fine.

"Gegè, così lo abbiamo chiamato, è sotto antidolorifici, antibiotici e fluido terapia da 3 giorni. Ieri lo specialista in chirurgia maxillo facciale lo ha visitato, questo è il referto.

<<La radiografia ha confermato che le lesioni sono la conseguenza di un colpo di arma da fuoco, una rosa di pallini sparata a distanza ravvicinata, il che fa pensare ad una precisa volontà di ucciderlo. Il danno subito da Gegè è molto grave, lo sparo ha portato via tutti i turbinati della cavità nasale sinistra e una parte della canna nasale destra. Per fortuna una parte di quello che è il rafe mediano è rimasto intatto e quindi questo ci permetterà un tentativo di eseguire domani una prima pulizia, pallini, tessuto necrotico e provare ad iniziare a fare dei piccoli lembi di scorrimento per cercare di chiudere quella superficie. Altre lesioni riportate sono la frattura dei canini inferiori, della porzione incisiva della mandibola che valuteremo se sarà possibile salvare, analizzando anche i vari interventi che conseguentemente andranno eseguiti>>.

"La nostra Associazione Lida Sezione di Olbia, operativa sul territorio da vent’anni e purtroppo tristemente avvezza a queste terribili situazioni, come sempre farà di tutto per restituire la dignità a questa creatura martoriata dall’uomo".

Il chirurgo che si occuperà di Gegè sarà il dottor Nicola Messina, della clinica Vet Service di Olbia, colui che ha scolpito il viso di Brina, di Giovanna e di Bringio, uno dei migliori specialisti in Sardegna, chirurgo maxillo facciale e al quale l'Associazione Lida di Olbia affida con estrema fiducia questi casi così disperati.

"Quindi per tranquillizzare tutti, Gegè è nelle mani migliori. Ora per affrontare tutto abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi, si tratta di interventi costosissimi. Grazie a chi ci aiuterà".

Gli estremi per la donazione http://www.lidaolbia.it/donazioni.html

"La bellezza di Gegè non si può spiegare, è tutta nei suoi occhi, nello sguardo di un cane che, nonostante tutto, con infinita dolcezza si fida ancora dell’uomo".