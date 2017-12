Dalla città storica alla rete metropolitana: un bilancio del 2017

L’Amministrazione comunale ha illustrato le attività svolte quest’anno con qualche accenno ai programmi 2018

Di: Antonio Caria

Si è svolta questa mattina, la conferenza stampa di fine anno del Comune di Sassari. È stata un’occasione per il Sindaco Nicola Sanna e la sua giunta per tracciare un bilancio delle attività 2017 e deliberare quelle per il 2018.

Si e parlato di tutto, dalle politiche sociali e pari opportunità fino alle politiche abitative e ai lavori pubblici. Un insieme di azioni portate avanti con l’obiettivo dichiarato di reperire le risorse per progetti a lungo termine che modificheranno il volto della città.

Si è partiti dal centro, con una serie di interventi che puntano al recupero e alla valorizzazione della città storica. Senza dimenticare le periferie urbane, da riqualificare e ricucire al resto della città.

442 i milioni di euro destinati agli investimenti per le opere pubbliche, da portare a termine per i prossimi cinque anni. Di questi 18 saranno destinati alle aree periferiche, 36 per la metropolitana di superficie che colleghi il centro a Santa Maria di Pisa e Li punti, 15 per la città storica, il mercato vecchio, il museo dei Candelieri, la vallata del Rosello, 25 per la casa dello studente e 33 per il centro intermodale.

Tra le iniziative portate avanti le politiche sociali e le pari opportunità, diverse esperienze di coordinamento interistituzionale, a partire dal Plus di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino, il servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni disabili, il progetto di Integrazione socio-sanitaria e il punto unico di accesso.

Per quanto riguarda le politiche educative e per l’infanzia, la sperimentazione del metodo Montessori nella materna pubblica, la costruzione di una comunità educante, l’Estate Bimbi 2017, la Ludoteca Lil-LiPunt, aperta tutto l’anno, le attività del “Punto Luce” e il progetto “Melampo al Nido” finalizzato a promuovere l’integrazione dei bambini con disabilità, di età dai 3 ai 36 mesi.

Per le politiche giovanili, è stata avviata la formazione di un organismo di consultazione e di elaborazione com posta da ragazzi e ragazze e la conferma dell’Informagiovani/Agenzia locale Eurodesk come punto di riferimento per le numerose esigenze di informazione e di assistenza per chi si orienta nella ricerca di lavoro, nelle opportunità di formazione, o di permanenza all’estero con Erasmus o altri progetti di ambito europeo e internazionale. Un cenno è stato fatto anche alla promozione di vari eventi come “Piazza S.Caterina tra musica e arte” e, nell'ambito delle attività dei giovani del progetto del Servizio Civile 2017, la realizzazione del cortometraggio “2037 Europe's downfall”, in gara per lo Spinelli Prize 2017, e già passato alla prima valutazione della Commissione Europea.

Sullo sport, si è parlato del tema della gestione comunale dello stadio “Vanni Sanna” che vedeva le tre società di calcio Torres Maschile, Torres Femminile e Sassari Latte Dolce rivendicare la possibilità di giocare nello storico stadio cittadino in occasione del campionato 2017/2018 e la firma di un accordo in cui è stato definito un calendario di presenze e regole condivise. Inoltre, è stata istituita la Consulta comunale dello Sport.

Citata anche la partecipazione ai progetti per l’attivazione di uno sportello linguistico in sardo-turritano e “Giovani in prima line sul web” e il completamento del sistema Wi-Fi nelle borgate di Campanella, Caniga, La Corte, Palmadula e Tottubella. Sul piano della gestione per le risorse umane, entro quest’anno sono previste 23 assunzioni a tempo indeterminato e 5 a tempo determinato. Sull’ambiente e verde pubblico, si è parlato del potenziamento del servizio di raccolta “Porta a Porta”, dell’entrata in funzione del centro di riuso, della partecipazione alla maratona Climathon mentre per il 2018 è stato annunciato il raddoppiamento del sistema degli ecocentro.

Per quanto concerne le Infrastrutture della mobilità urbana, Polizia municipale e Protezione civile, è stato inaugurato “Ciclacittà”, il sistema di piste ciclopedonali e il servizio di bike sharing del Comune di Sassari e la messa in moto del serbatoio di Monte Bianchinu.

In riferimento alle politiche abitative e ai lavori pubblici, sono 15 i cantieri attivati nelle scuole presenti in città per un importo che va dai 500 ai 60mila euro, il ripristino e la messa in sicurezza della rotonda di Platamona (120mila euro), al realizzazione di interventi per il decoro urbano nel centro storico, Sant’Orsola, Argentiera e Palmadula e l’avviamento del cantiere per la realizzazione di piazza Dettori e il ripristino di via Monteverdi (2 milioni di euro). Per gli impianti sportivi, sono stati programmati degli investimenti per le piscine di Latte Dolce, di Carbonazzi, per il Palaserrademigni, per il campo da tennis di Rizzeddu, il campo di calcio di Campanedda, e la realizzazione della pista di atletica allo Stadio dei pini.

Sulla pianificazione territoriale, Con l'entrata in vigore del Piano Urbanistico Comunale, sono stati presentati e sono in via di adozione i piani particolareggiati del centro storico, del quartiere di Sacro Cuore e della borgata di Tottubella. Operativo, anche, il nuovo regolamento edilizio mentre è stato avviato l’iter per l’approvazione del Piano di utilizzo dei litorali, che ha ottenuto il parere positivo di valutazione di incidenza ambientale dalla Regione Sardegna. Sul fronte del bilancio, tributi e patrimonio, il settore contratti ha avviato nel 2017 40 gare per oltre 36 milioni di euro. Garantita la velocità dei pagamenti (meno di 27 giorni lavorativi). Una Convezione tra il Comune e l’Agenzia delle Entrate consente l’incasso totale di quanto segnalato. Vista al ribasso la tariffa sui rifiuti e mantenute le stesse aliquote Ici e Imu.