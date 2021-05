"Razzo cinese a Sassari", ma è un pezzo del DC9 precipitato a Capoterra: "Chiedo scusa"

Poche ore dopo l'uomo aveva ammesso candidamente di aver voluto fare uno scherzo: "Il frammento aereo mostrato è un pezzo del DC-9 precipitato nel 1979 a Capoterra. L'ho recuperato dieci anni dopo sul luogo dell'incidente".

Uno scherzo di cattivo gusto, ammette oggi Roberto Schirru, soprattutto in considerazione del fatto che in quel dramma persero la vita 31 persone fra passeggeri e equipaggio. "Vorrei scusarmi pubblicamente e sinceramente per il mio video con il pezzo di DC9 - scrive Schirru -. E' stato di dubbio gusto e, come minimo, avrei dovuto non dire la provenienza del pezzo. Semplicemente non ci ho pensato. Vi prego di scusarmi. Morire in un incidente aereo è qualcosa di terribile e farci dello spirito adesso lo trovo di pessimo gusto, qualsiasi sia lo scopo. Ho provveduto a rimuovere il video. Sono pronto a riconsegnare il pezzo al Comune di Sarroch (lo presi 34 anni fa, quando avevo 18 anni), pezzo che ho sempre gelosamente custodito. E sono pronto a scusarmi personalmente con i familiari delle vittime".

IL DISASTRO AEREO. Nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1979, un aereo DC-9 della compagnia Aereo Trasporti Italiani precipitò nei monti circostanti Capoterra. Nello schianto morirono 31 persone. È tuttora la sciagura aerea più grave che abbia interessato l'aeroporto di Cagliari. Il velivolo effettuava la tratta Alghero-Elmas quando, alle 00:47 del 14 settembre 1979, scomparve dai radar dei controllori di volo schiantandosi presso la cresta di un costone roccioso a circa 600 metri di altitudine mentre si accingeva a completare le manovre di avvicinamento all'aeroporto cagliaritano. Non vi furono superstiti e nell'incidente persero la vita 31 persone: i 4 membri dell'equipaggio ed i 27 passeggeri dei quali nove erano diretti a Cagliari, mentre gli altri avrebbero dovuto proseguire per Roma. La commissione d'indagine appurò che l'aereo si schiantò a seguito di un'approssimativa ed erronea traiettoria di avvicinamento all'aeroporto.