L'ultimo saluto ai fratelli Francesco e Matteo Pintor

Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu "L'incidente ha lasciato una città sgomenta nel giorno della festa"

Di: Ansa

Nuoro si ferma e si stringe ai familiari di Francesco e Matteo Pintor, per i funerali dei due giovani di 23 e 16 anni morti in un incidente stradale sulla statale 129 il giorno di Natale. Oggi bandiere a mezz'asta nel Comune di Nuoro in segno di lutto per le giovani vittime.

Per tutta la giornata di ieri una lunga fila di conoscenti, amici e parenti per stringersi attorno alle bare dei due ragazzi: Francesco, già laureato in Economia, si stava specializzando alla Luiss, mentre Matteo era studente al liceo scientifico e giovane promessa del basket.

È stato già dimesso, invece, Giovanni, l'altro fratello di 20 anni che viaggiava con loro nella Ford Fiesta che lunedì intorno alle 13 ha impattato violentemente con il guardrail all'altezza di Orotelli. Alla guida dell'auto c'era Alessandro Satta, 23 anni, cugino dei fratelli Pintor, ancora ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione al San Francesco di Nuoro.

Tutti e quattro erano diretti a Pattada per il pranzo di Natale dai nonni. "La tragedia che ha colpito la famiglia Pintor ci lascia senza fiato - ha detto il sindaco di Nuoro Andrea Soddu - la città piange la perdita di Matteo e Francesco.

Purtroppo non ci sono parole per alleviare un tale dolore. Ci stringiamo tutti, in silenzio, intorno ai famigliari e a tutti coloro che conoscevano Matteo e Francesco".

L'incidente ha lasciato una città sgomenta nel giorno della festa. La famiglia Pintor è molto conosciuta: i genitori delle vittime, Michele Pintor e Annarita Doneddu, sono direttori della Banca Intesa di Nuoro e di Olbia, mentre lo zio, Giuseppe Pintor, è direttore generale della Assl di Sassari.