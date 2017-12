Resistenza a pubblico ufficiale, arrestato 42enne

Ha tentato di impedire che i carabinieri provvedessero alla rimozione della sua auto priva di assicurazione

Di: Redazione Sardegna Live

Un 42enne cagliaritano, Antonio Murino, è stato arrestato ieri dai carabinieri di Cagliari in località Su Planu, a Selargius.

L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, è andato in escandescenza minacciando e percuotendo i militari che stavano provvedendo alla rimozione forzata della sua auto priva di assicurazione.

I carabinieri, che hanno richiesto l'ausilio di altri due equipaggi, sono riusciti ad immobilizzare l'uomo. Murino è stato così fatto salire a bordo di una volante. Una volta dentro l'abitacolo si è dimenato danneggiando con calci e pugni l'interno del mezzo. Si è inoltre procurato delle lesione colpendo i finestrini con alcune testate, è stato così necessario accompagnarlo all'Ospedale San Michele dove è stato medicato.

Al termine delle operazioni, l'arrestato è stato trasportato nella camera di sicurezza di via Nuoro in attesa del rito per direttissima che si è celebrato stamattina. L'arresto è stato convalidato con obbligo di dimora in attesa del processo.