Sardegna zona gialla: cosa cambia da lunedì?

Consentiti spostamenti verso tutte le regioni in zona gialle (unica esclusa la Valle d'Aosta) senza autocertificazione

Di: Redazione Sardegna Live

Ecco cosa cambierà in Sardegna da lunedì 17 maggio.

SPOSTAMENTI. Spostamenti tra regioni gialle liberi. Ci si potrà recare da una regione all'altra senza. Le visite a parenti e amici sono consentite tra le 5 e le 22 in un massimo di 4 persone oltre ai minorenni (fino a 18 anni) sui quali si esercita la responsabilità genitoriale, me nei prossimi giorni il coprifuoco potrebbe essere spostato almeno alle 23. Sì all’accesso alle seconde case.

RISTORANTI, BAR, CENTRI COMMERCIALI. Aperti ristoranti bar, pub, gelaterie, pasticcerie “con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena” nel rispetto degli orari del coprifuoco e dei protocolli di sicurezza: il rientro a casa deve avvenire entro le 22. Le forze di polizia dovranno concentrare i controlli proprio nei locali, per il rispetto delle norme anticovid, e nelle zone della movida, per evitare assembramenti. I sindaci possono anche chiudere strade e piazze in determinate fasce orarie. I centri commerciali resteranno chiusi nei weekend.

SPETTACOLI E MUSEI. I musei sono aperti, è possibile assistere agli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, cinema, live club e in altri locali o spazi anche all’aperto. E’ obbligatoria la prenotazione dei posti a sedere e il rispetto di un metro di distanza tra gli spettatori (eccezion fatta per i conviventi). La capienza non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e comunque non possono esserci più di mille spettatori all’aperto e 500 al chiuso.

SPORT. Consentito qualsiasi tipo di sport all’aperto, anche di squadra e di contatto, ma senza poter utilizzare gli spogliatoi. Chiuse piscine, anche all’aperto, e palestre.

DISCOTECHE E FESTE. Sono vietate tutte le attività in sale da ballo, discoteche e le feste private.

SCUOLA E UNIVERSITA’. Scuola dell'infanzia, elementari e medie saranno in presenza al 100%. Per quanto riguarda le superiori la percentuale minima di studenti in presenza è del 70%, fino al 100%. In presenza anche esami e tesi di laurea nelle università.